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Polícia kontroluje železničné priecestia v Bratislavskom kraji

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom vykonávaných kontrol je identifikovať prípadné nedostatky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej a železničnej dopravy, a prijať opatrenia smerujúce k ich odstráneniu.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Policajti bratislavskej železničnej a dopravnej polície od utorka (2. 6.) rána realizujú na území Bratislavského kraja osobitnú kontrolu zameranú na preverenie stavu a bezpečnosti železničných priecestí. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„V rámci tejto činnosti vykonávajú fyzické kontroly všetkých železničných priecestí so zameraním na ich technický stav a funkčnosť. Kontrolujú najmä prípadné poškodenia závor, svetelnej a zvukovej signalizácie, ako aj správne označenie priecestí identifikačným číslom. Taktiež sa pri kontrolách zameriavajú na preverenie rozhľadových pomerov na železničných priecestiach, ako aj na čitateľnosť, správnosť a umiestnenie dopravného značenia v ich bezprostrednom okolí,“ ozrejmila polícia.

Cieľom vykonávaných kontrol je identifikovať prípadné nedostatky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej a železničnej dopravy, a prijať opatrenia smerujúce k ich odstráneniu.

Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde železničnými priecestiami zvýšili opatrnosť, rešpektovali dopravné značenie a nikdy nevstupovali na priecestie v čase, keď je signalizované prichádzajúce koľajové vozidlo alebo sú spustené závory.


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