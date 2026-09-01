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VIDEO: Kontrola mládeže na východe: Nafúkal aj 15-ročný
Policajná akcia niesla názov ADAM - ako skratka slov alkohol, drogy a mládež.
Autor TASR
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Trebišov 1. septembra (TASR) - Na ochranu mladých ľudí bola zameraná ďalšia policajná preventívno-bezpečnostná akcia v služobných obvodoch Trebišov a Kráľovský Chlmec. Policajti skontrolovali 15 prevádzok, ďalšie miesta a verejné priestranstvá. Dve dychové skúšky na alkohol boli pozitívne, u 17-ročného chlapca namerali 0,46 promile a u 15-ročného chlapca 0,54 promile. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa zistení obaja alkohol požili doma počas neprítomnosti rodičov. Následne boli skontrolovaní v jednom z podnikov v služobnom obvode Kráľovský Chlmec, kde dychové skúšky potvrdili požitie alkoholu,“ uviedla polícia.
V oboch prípadoch bolo zistené porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a prípady boli ďalej riešené v súlade so zákonom.
Policajná akcia niesla názov ADAM - ako skratka slov alkohol, drogy a mládež. Polícia avizovala, že v podobných kontrolách bude pokračovať.
„Podľa zistení obaja alkohol požili doma počas neprítomnosti rodičov. Následne boli skontrolovaní v jednom z podnikov v služobnom obvode Kráľovský Chlmec, kde dychové skúšky potvrdili požitie alkoholu,“ uviedla polícia.
V oboch prípadoch bolo zistené porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a prípady boli ďalej riešené v súlade so zákonom.
Policajná akcia niesla názov ADAM - ako skratka slov alkohol, drogy a mládež. Polícia avizovala, že v podobných kontrolách bude pokračovať.