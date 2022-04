Polícia koordinuje dopravnú situáciu po uzavretí mosta v Hlohovci

a snímke rekonštrukčné práce na uzavretom moste cez rieku Váh v Hlohovci v stredu 30. marca 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke varovné tabule pred uzavretým mostom cez rieku Váh v Hlohovci v stredu 30. marca 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hlohovec 1. apríla (TASR) - Policajné hliadky od uzavretia mosta cez Váh v Hlohovci budú do času kompletného osadenia dočasného dopravného značenia regulovať a usmerňovať dopravu. Výkon služby koordinuje polícia aj podľa požiadaviek mesta v úzkej spolupráci s mestskou políciou. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.V súvislosti s vylúčením dopravy z mosta a niekoľkokilometrovými obchádzkami pre automobilovú dopravu v smere na Piešťany a Sereď od stredy (30.3.) zaznamenala polícia zhoršenú dopravnú situáciu.konštatovala hovorkyňa.Pre chodcov je k dispozícii lávka na železničnom moste. Vstup na most je pod dohľadom hliadok polície a mestských policajtov.informovala Linkešová.Lávku je však možné na základe statického posúdenia využívať len v núdzovom prevádzkovom režime. Platia preto nariadenia, že na ňu možno vstupovať iba jednotlivo so vzájomnou vzdialenosťou osôb 2,6 metra a pohybovať sa po nej iba voľným krokom. Jazda na bicykli je zakázaná.doplnila. Lávka je bez osvetlenia.Opatrenia na bezpečnejší prechod peších po lávke počas plánovanej odstávky opravovaného mosta ponad Váh v Hlohovci pripravovala samospráva do stanoveného termínu podľa harmonogramu rekonštrukcie mostného telesa. Má na to vyčlenené aj finančné prostriedky. Predčasné a nečakané uzavretie mosta zámer skomplikoval, podľa primátora Miroslava Kollára však budú realizovať kroky, ktoré im súčasná situácia umožňuje.Most v Hlohovci pre dopravu i chodcov uzavreli okamžitým rozhodnutím Okresného úradu Trnava v stredu po zistení statikov, že jeho nosná konštrukcia je v havarijnom stave a hrozí jeho zrútenie. Nedostatky tohto druhu umožnila zistiť až diagnostika po odkopaní pilierov mosta počas prípravných prác na obnovu.Most stavebníkovi odovzdal investor Trnavský samosprávny kraj 9. februára. Prípravné práce mali pôvodne skončiť 20. apríla, keď mali vylúčiť dopravu na šesť mesiacov, most mal byť prechodný iba pre chodcov. Od 2. mája do 22. mája bolo potom ohlásené úplné vylúčenie verejnosti z mosta. Denne prejde po moste 14.000 až 16.000 vozidiel.