Košičan riešil nezhody za volantom so zbraňou, čelí obvineniu

Košice 3. februára (TASR) – Z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinila polícia 59-ročného Košičana, ktorý v piatok (31. 1.) v Košiciach namieril krátku plynovú zbraň na 40-ročného muža. K incidentu došlo okolo 15.00 h na križovatke ulíc Južná trieda a Jantárová. Informovala o tom v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Obvinený muž za volantom osobného auta značky Škoda Fabia podľa polície svojím spôsobom jazdy pred vjazdom do križovatky obmedzil v jazde druhého Košičana, jazdiaceho vo vozidle značky Opel Insignia, ktorý svoje vozidlo pred križovatkou ledva zabrzdil. "Výsledkom toho bolo, že po tom, ako vozidlá zastavili na semafore na červenom svetelnom signáli, vodič opla si túto vec chcel s druhým vodičom vyjasniť, preto podišiel k dverám spolujazdca a pootvoril ich, a keď sa nahol ku dverám, na neho 59-ročný Košičan namieril krátku plynovú zbraň a kričal na neho, aby okamžite vypadol, inak vystrelí," opísala Ivanová. Z obavy o svoj život a zdravie druhý muž od vozidla rýchlo odišiel preč.



Policajná hliadka následne obmedzila Košičana so zbraňou na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnila do cely policajného zaistenia. Prípad polícia realizovala v tzv. superrýchlom konaní. "Zbraň bola zaistená a zaslaná na expertízne skúmanie. Zranenia pri tejto udalosti nikto neutrpel," dodala hovorkyňa.