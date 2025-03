Polícia Košického kraja sa pre vážne nehody zameria na pirátov ciest

Košice 26. marca (TASR) - Polícia v Košickom kraji upozorňuje na viaceré vážne dopravné nehody, ktoré sa stali na cestách v uplynulých dňoch. V reakcii na to bude v stredu od 12.00 do 15.00 h vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie bezpečnosti na cestách. "Do ulíc a na cesty nasadíme všetky sily a prostriedky a svoju pozornosť budú policajti venovať 'pirátom ciest'," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Štatistiku nehodovosti na cestách označila za alarmujúcu. "Zastavíme každého, kto prekročí maximálnu povolenú rýchlosť, ale využijeme aj inštitút objektívnej zodpovednosti," doplnila hovorkyňa k akcii.



Informovala, že v utorok (25. 3.) došlo k vážnej dopravnej nehode v stúpaní na horský priechod Dargov. "Vodič osobného motorového vozidla zn. Audi pri prechádzaní pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť svoje jazdy a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s nákladným vozidlom zn. Man idúcim v protismere," uviedla Ivanová. Na miesto letel záchranársky vrtuľník, zranenia vodiča osobného auta si predbežne vyžiadajú šesťmesačnú dobu liečenia a práceneschopnosti.



K podobnej nehode došlo v pondelok (24. 3.) na štátnej ceste I/19. Vodič osobného vozidla zn. Audi jazdiaci v smere od obce Hrašovík ku Košickej Novej Vsi pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a s autom prešiel do protismeru, pričom prednou časťou narazil do protiidúcej jazdnej súpravy. "Vodič vozidla zn. Audi utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú predbežnú dobu liečenia a práceneschopnosti do 42 dní," uviedla hovorkyňa.



V stredu ráno sa čelne zrazili nákladné vozidlo zn. Man a osobné auto zn. Dacia na ceste II/552 pri obci Novosad (okres Trebišov). Po náraze skončilo nákladné vozidlo mimo vozovky, osobné auto ostalo prevrátené na streche. Polícia a hasiči uviedli, že vodič osobného auta ostal zakliesnený vo vozidle a zraneniam na mieste podľahol.