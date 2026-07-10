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Lúpež v Košiciach: Nastriekali mu do tváre sprej a zrazili ho na zem
Pripravili ho o finančnú hotovosť, dva mobilné telefóny a ďalšie osobné veci.
Autor TASR
Košice 10. júla (TASR) - Košickí kriminalisti ukončili vyšetrovanie dvoch závažných prípadov. V prvom išlo o 24-ročného muža, ktorý mal počas niekoľkých mesiacov opakovane kradnúť tovar z viacerých predajní v Košiciach. V druhom prípade išlo o trojicu obvinenú z lúpeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Jana Illésová.
V prípade pokračovacieho zločinu krádeže mal obvinený 24-ročný muž od novembra 2024 do júna 2025 opakovane kradnúť tovar z viacerých predajní v Košiciach. „Kriminalisti zdokumentovali až 71 jednotlivých skutkov, ktorými poškodeným spoločnostiam vznikla škoda vo výške 3575,29 eura,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vyšetrovanie bolo ukončené podnetom na podanie návrhu na obžalobu pre pokračovací zločin krádeže.
V druhom prípade vo vestibule železničnej stanice v Košiciach koncom januára mala 28-ročná žena osloviť poškodeného a pod zámienkou poskytnutia sexuálnych služieb ho odviesť na odľahlejšie miesto. „Tam na neho už čakali 25-ročný a 21-ročný muž. Jeden z nich mu nastriekal do tváre slzotvorný sprej, druhý ho zrazil na zem a spoločne ho pripravili o finančnú hotovosť, dva mobilné telefóny a ďalšie osobné veci,“ objasnila s tým, že poškodenému spôsobili škodu vo výške 267 eur.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach podal na všetkých troch obvinených pre zločin lúpeže podnet na podanie návrhu na obžalobu,“ dodala Ivanová.
V prípade pokračovacieho zločinu krádeže mal obvinený 24-ročný muž od novembra 2024 do júna 2025 opakovane kradnúť tovar z viacerých predajní v Košiciach. „Kriminalisti zdokumentovali až 71 jednotlivých skutkov, ktorými poškodeným spoločnostiam vznikla škoda vo výške 3575,29 eura,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vyšetrovanie bolo ukončené podnetom na podanie návrhu na obžalobu pre pokračovací zločin krádeže.
V druhom prípade vo vestibule železničnej stanice v Košiciach koncom januára mala 28-ročná žena osloviť poškodeného a pod zámienkou poskytnutia sexuálnych služieb ho odviesť na odľahlejšie miesto. „Tam na neho už čakali 25-ročný a 21-ročný muž. Jeden z nich mu nastriekal do tváre slzotvorný sprej, druhý ho zrazil na zem a spoločne ho pripravili o finančnú hotovosť, dva mobilné telefóny a ďalšie osobné veci,“ objasnila s tým, že poškodenému spôsobili škodu vo výške 267 eur.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach podal na všetkých troch obvinených pre zločin lúpeže podnet na podanie návrhu na obžalobu,“ dodala Ivanová.