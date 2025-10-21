Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kriminálka z Komárna v akcii: Dvojica dílerov skončila vo väzbe

Policajná snímka. Foto: Polícia

Starší z dvojice si predovšetkým na účely ďalšieho predaja zadovažoval drogu pervitín, mladší muž si zadovažoval a predával pervitín a marihuanu.

Autor TASR
Komárno 21. októbra (TASR) - Kriminalisti z Komárna odhalili drogových dílerov. Počas policajnej akcie vykonali v obci Zlatná na Ostrove dve domové prehliadky u dvoch mužov vo veku 36 a 30 rokov. Zaistili pri nich pervitín, marihuanu aj finančnú hotovosť. Zaistené látky budú podrobené expertíznemu skúmaniu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podozriví muži podľa získaných informácií, ktoré boli neskôr potvrdené vykonanými dôkazmi, participovali na obchodovaní s drogami. Starší z dvojice si predovšetkým na účely ďalšieho predaja zadovažoval drogu pervitín, mladší muž si zadovažoval a predával pervitín a marihuanu.

Vyšetrovateľ Policajného zboru obvinil oboch mužov zo zločinu nedovolenej výroby, držby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Na návrh vyšetrovateľa vzal sudca pre prípravné konanie dvojicu obvinených do väzby.

