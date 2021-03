Kufrík nájdený mužom z Veľkého Šariša v lese ukrýval zbrane

Veľký Šariš 22. marca (TASR) – Trestné stíhanie vo veci zločinu nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami začala polícia v súvislosti s nálezom zbraní v lese obyvateľom Veľkého Šariša. Ako polícia informuje na sociálnej sieti, nález oznámil na tiesňovú linku 158 v sobotu (20. 3.) podvečer.



Polícia vykonala obhliadku miesta. Boli nájdené a zaistené tri krátke guľové zbrane so zásobníkmi bez streliva a dve hlavne krátkej guľovej zbrane nezistených výrobných značiek. Držba týchto zbraní podlieha podľa polície povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive.



"Nájdené zbrane aj so zásobníkmi zatiaľ neznámy páchateľ ponechal zabalené v plastovom kufríku v lese. Kufrík bol nájdený náhodne prechádzajúcim mužom, ktorý nález oznámil," informuje polícia s tým, že zaistené zbrane budú zaslané na ďalšie kriminalistické skúmanie.