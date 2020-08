Kvôli pozitívnemu Pakistancovi budú testovať hraničiarov

Sobrance 26. augusta (TASR) – Testovanie na ochorenie COVID-19 podstúpia hraničiari, ktorí prišli do styku s jedným zo siedmich nelegálnych migrantov zadržaných na vonkajšej hranici s Ukrajinou 19. až 21. augusta. Ako informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická, pozitívne testovaným bol Pakistanec. Ďalší traja cudzinci, ktorých hraničiari zadržali, sa pri kontrole preukázali falošnými identifikačnými kartami.



"Výsledok testu štátneho príslušníka Pakistanu bol pozitívny, dňa 25. augusta ho policajti mobilnej zásahovej jednotky eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach z karanténnych dôvodov," uviedla Kopernická s tým, že rozhodnutie pretestovať všetkých policajtov, ktorí prišli s nakazeným cudzincom do kontaktu, konzultovalo RHCP s regionálnou hygieničkou. Testom sa majú podrobiť v stredu a vo štvrtok (27. 8.).



Prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky sa dopustil Iračan a dvaja príslušníci Uzbekistanu, ktorých vo svojom služobnom obvode kontrolovali policajti z oddelenia hraničnej kontroly v obci Zboj v okrese Snina. "Sudca Okresného súdu v Humennom ich uznal vinnými a uložil im trest odňatia slobody na desať mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jedného roka," uviedla Kopernická s tým, že trojicu po pojednávaní zaistili s cieľom vykonania administratívneho vyhostenia.



Cudzinci, u ktorých sa nový koronavírus nepreukázal, boli z územia Slovenskej republiky administratívne vyhostení s uložením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov EÚ na dobu troch rokov. "Cudzinci boli dňa 25. augusta odovzdaní príslušníkom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny," uzavrela Kopernická.