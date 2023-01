Polícia mala na Silvestra a v Novom roku v Trnavskom kraji 201 hovorov

Trnava 2. januára (TASR) - Operátori na linke 158 prijali v Trnavskom kraji počas víkendu (31. 12. - 1. 1.) celkovo 201 hovorov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Aj na základe nich zasahovali policajti pri 14 udalostiach v doprave, riešili šesť škodových udalostí, sedem dopravných nehôd a jedno uprostred cesty odstavené poškodené auto. "Policajti boli v sobotu v skorých ranných hodinách vyslaní k osobnému autu, ktoré stálo v strede jazdného pruhu na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a obcou Trnovec. Po príchode na miesto zistili, že auto nemá predné pneumatiky. Vodič mal len na diskoch predných kolies prejsť niekoľko kilometrov. V aute sa nachádzala iba dezorientovaná 35-ročná žena, ktorá pri dychovej skúške nafúkala 1,25 promile. Privolaná rýchla zdravotná pomoc ju musela previezť na ošetrenie do nemocnice," uviedla Antalová.



Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. To, či žena z vozidla bola zároveň aj jeho vodičkou, je predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Na Nový rok riešili policajti dopravnú nehodu v meste Skalica, pri ktorej sa zranil 35-ročný kolobežkár. "Ten mal pri obchádzaní odstaveného auta prejsť do protismeru, kde už nestihol zareagovať 56-ročný vodič na osobnom aute. Policajti ani u jedného z účastníkov nehody alkohol nepotvrdili," informovala policajná hovorkyňa.



Za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky policajti stíhajú dvoch mladých vodičov. Obaja jazdili krátko po začiatku Nového roku pod vplyvom alkoholu. "V meste Hlohovec narazil 26-ročný vodič svojím autom pri cúvaní do zaparkovaného osobného vozidla. Policajti mu v dychu namerali 1,88 promile. Pri výjazde z obce Majcichov zastavili policajti 32-ročného vodiča na osobnom aute. Pri kontrole muža podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,10 promile. Policajti oboch mužov obmedzili na osobnej slobode a sú riešení v tzv. superrýchlom konaní," doplnila Antalová.