LÚPEŽ V PETRŽALKE: Maskovaný muž chcel vykradnúť záložňu
Muž oblečený v čiernom a s maskou na tvári vošiel do záložne na Fedinovej ulici krátko pred 22.00 h. Pod hrozbou zbrane žiadal, aby mu zamestnanci vydali všetko, čo majú.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Maskovaný muž sa pokúsil vo štvrtok (4. 12.) večer vylúpiť záložňu na Fedinovej ulici v bratislavskej Petržalke. Polícia voči nemu začala trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Spresnila, že muž oblečený v čiernom a s maskou na tvári vošiel do záložne na Fedinovej ulici krátko pred 22.00 h. Pod hrozbou zbrane žiadal, aby mu zamestnanci vydali všetko, čo majú. „Po tom, ako videl páchateľ za zamestnancami prázdne regály, z miesta odišiel,“ dodala Bartošová. Uviedla, že k zraneniu osôb nedošlo.
Bartošová ozrejmila, že v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. Obracia sa na občanov, že ak disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti osoby s maskou na tvári, prípadne ak v priebehu štvrtkového večera videli pohyb osoby na fotografii, aby to oznámili polícii.
