Pondelok 27. apríl 2026
BEZCITNÁ MATKA V TREBIŠOVE: Svoju dcéru mala nútiť k prostitúcii

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Trebišov 27. apríla (TASR) - Vo veci zločinu obchodovania s ľuďmi obvinila polícia 33-ročnú ženu, ktorá mala v Trebišove nútiť svoju maloletú dcéru k sexuálnym službám. Obvinenie vzniesol vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) 20. apríla. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.

Tomuto kroku predchádzala dôsledná operatívno-pátracia činnosť operatívnych pracovníkov a následné vyšetrovanie, na základe ktorého bolo zistené, že maloletá osoba (narodená 2011) bola v období najmenej od septembra 2024 do septembra 2025 v meste Trebišov nútená ponúkať sexuálne služby za finančnú odmenu vo výške 20 až 30 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Podľa doterajších zistení polície o tejto činnosti vedela jej matka, ktorá mala svoju maloletú dcéru k tejto činnosti nútiť. K donucovaniu malo dochádzať pod hrozbou násilia, ako aj za použitia fyzického násilia. „Zároveň mala využívať zraniteľné postavenie maloletého dieťaťa a finančné prostriedky získané touto činnosťou si ponechávať pre vlastnú potrebu,“ informovala polícia.

Vyšetrovanie naďalej pokračuje. V prípade preukázania viny hrozí obvinenej osobe trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Polícia v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby v prípade akéhokoľvek podozrenia z trestnej činnosti neváhala kontaktovať políciu na linke 158 alebo sa obrátila na najbližší policajný útvar,“ dodala Vilhanová.
