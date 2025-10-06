Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medzi Malackami a Veľkými Levármi došlo k zrážke človeka s vlakom

Oznámenie o zrážke prijali policajti krátko po 20.15 h.

Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - V blízkosti železničného priecestia medzi Malackami a obcou Veľké Leváre došlo k zrážke osoby s vlakom. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.

Oznámenie o zrážke prijali policajti krátko po 20.15 h. „V tejto súvislosti je železničná doprava v smere do Bratislavy zastavená. Presné okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania,“ priblížili.
