TRAGÉDIA: Medzi Piešťanmi a Drahovcami zahynuli pri nehode dvaja muži

Piešťany 8. januára (TASR) - Na ceste medzi Piešťanmi a Drahovcami pri večernej utorkovej (7. 1.) dopravnej nehode zomreli dvaja ľudia. Jej príčinu podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej vyšetrujú, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie z prečinu usmrtenia.







Nehoda sa stala na rovnom úseku cesty, kde 26-ročný vodič z Piešťan na Suzuki Baleno v smere od Drahoviec prešiel z nezistených príčin do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim autom Škoda Fabia. „Jeho 44-ročný vodič zo Svätého Jura utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič Suzuki bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde v dôsledku zranení zomrel,“ uviedla hovorkyňa.



Polícia na mieste nehody uzatvorila cestu a vykonávala odklon premávky. Po zadokumentovaní a odstránení následkov bola cesta o 23. hodine sprejazdnená. Do konania pribral vyšetrovateľ znalca z odboru cestnej dopravy a nariadená bola pitva.