Medzinárodný maratón mieru v Košiciach si vyžiada dopravné obmedzenia

Košice 27. septembra (TASR) - Polícia je súvislosti so 100. ročníkom Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach pripravená dohliadnuť na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Upozorňuje tiež na dopravné obmedzenia, s ktorými bude počas nasledujúcich dní potrebné počítať.



Vo štvrtok (28. 9.) od 7.00 h dôjde v centre mesta k uzávierke ulíc Pribinova a Rooseveltova.



Od soboty (30. 9.) od 12.00 h bude pre minimaratón úplne uzavretá severná časť Nám. osloboditeľov a Štúrovej ulice, a to aj pre autobusy MHD. Dôjde tiež k úplnej výluke koľajovej električkovej dopravy v úseku Nám. osloboditeľov - železničná stanica. "Táto výluka potrvá aj v nedeľu (1. 10.) do konca podujatia," uviedla. Ukončenie sobotných pretekov je naplánované na 17.15 h.



V súvislosti so slávnostným ceremoniálom dôjde k uzávere cestnej a koľajovej dopravy pre prejazd smerom z/na Komenského ulicu, a to v čase od 17.00 do 19.15 h. "V tomto čase Dopravný podnik mesta Košice zriadi náhradnú električkovú dopravu po jednej koľaji v úseku od Strojárenskej ulice na štadión Lokomotívy a späť. Hviezdoslavova ulica bude prejazdná len pre autobusy MHD," dodala.



Najvýraznejšie obmedzenia čakajú motoristov v nedeľu, v deň konania MMM. "Od 8.00 h musia motoristi počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase MMM a napojení komunikácie na túto trasu," uviedla Mésarová.



Štart a cieľ bude pred hotelom Hilton. Trasa povedie cez ulice Hlavná - Komenského - Kostolianska - Areál Anička - Tenisové kurty - Kostolianska - Vodárenská - Hlinkova - Národná trieda - Štefánikova - Protifašistických bojovníkov - Jantárová - Južná trieda - obrátka pri hoteli Centrum - Južná trieda - Holubyho - Rastislavova - Moyzesova - Čsl. armády - Festivalovo nám. - Watsonova - Komenského - Hlavná.



"Úplná uzávierka ciest na trase MMM sa začne od 8.00 h. Od križovatky Štúrova/Moyzesova/Rastislavova po križovatku Palackého/Jantárová bude doprava od 7.00 do 8.00 h obmedzená v smere do centra na Štúrovu ulicu, kde je vytvorený rozcvičovací priestor pre pretekárov a v tomto priestore bude zvýšený pohyb chodcov," spresnila.



Ukončenie obmedzení v cestnej doprave je naplánované medzi 15.00 a 15.30 h.



Bližšie informácie, vrátane obchádzkových trás, zverejnila košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Účastníkov cestnej premávky zároveň žiada o ohľaduplnosť a dodržiavanie pokynov. Na verejnosť apeluje, aby pretekárom nevstupovali do dráhy, neprebehovali z jednej strany na druhú, nevhadzovali predmety na pretekársku trať a zdržiavali sa iba na vopred určených a ohraničených miestach.