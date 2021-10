Viac ako 30 opitých vodičov chytili minulý týždeň v Košickom kraji

Košice 4. októbra (TASR) – Policajti v Košickom kraji počas minulého týždňa odhalili 34 vodičov pod vplyvom alkoholu, 16 z nich „nafúkalo“ vyše jedno promile. Viac ako dve promile alkoholu v dychu mal kamionista. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, v súvislosti s alkoholom zaznamenali štyri nehody.



Medzi vodičmi pod vplyvom alkoholu bol napríklad 40-ročný Košičan, ktorý v piatok (1. 10.) okolo 22.00 h po prejdení križovatkou na Ukrajinskej ulici v Košiciach spôsobil dopravnú nehodu. V dychu mal 1,48 promile alkoholu. O pol hodinu na to prichytili policajti o rok mladšieho Košičana za volantom v Moldave nad Bodvou s 1,94 promile alkoholu.



V sobotu (2. 10.) dopoludnia kontrolovali 30-ročného občana Poľska, ktorý viedol súpravu nákladného motorového vozidla zn. Iveco s návesom s medzinárodnom poznávacou značkou Poľska. Išiel v smere od mestskej časti (MČ) Šebastovce do mesta Košice. „Policajti vodiča zastavili v MČ Košice - Barca a počas kontroly bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,08 mg/l alkoholu v dychu (2,25 promile). Opakovaná dychová skúška mala u vodiča kamióna stúpajúcu tendenciu,“ spresnila Mésarová.



V ten istý deň po 17.30 h zastavili aj 51-ročného muža z okresu Košice - okolie, ktorý viedol vozidlo zn. Škoda Felícia na Slaneckej ceste v Košiciach v smere z centra mesta. V dychu mal 1,52 promile alkoholu. „Navyše vozidlo viedol aj napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia,“ dodala.



Všetci vodiči boli obmedzení na osobnej slobode a čelia obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí im tak jeden rok vo väzení, vodičovi kamióna päť rokov. "Obvinení boli umiestnení do cely policajného zaistenia a o ich 'ďalšom osude' bude rozhodovať súd," doplnila Mésarová.