ZBILA SVOJE DETI: Mladá žena okrem nadávok udrela i kopla vlastné deti

Šaľa 27. júla (TASR) - Polícia v Šali sa zaoberá správaním ženy, ktorá okrem nadávok aj zbila vlastné deti. Dokazujú to videá na sociálnej sieti, na ktorých mladá žena vulgárne nadáva svojim deťom a na jednom videu dieťa dokonca udrela a kopla. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Deti po spolupráci s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny umiestnili do špecializovaného zariadenia. S podozrivou podľa polície pokračujú procesné úkony. Ak to procesná situácia dovolí, polícia bude verejnosť o prípade aj ďalej informovať.