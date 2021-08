Mladíci ukradli chlapcovi šesť eur a mobilný telefón

Myjava 17. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 22-ročného muža a 16-ročného mladíka z okresu Myjava zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva a pre zločin vydierania. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Danka Adámiková.



"Mladíci mali na verejnom priestranstve v Myjave pristúpiť k poškodenému mladistvému a mali mu prikázať, aby im dal peniaze, čo poškodený odmietol. Následne mu mal jeden z páchateľov prehľadať vrecká a odcudziť šesť eur a mobilný telefón. Pri odchode z miesta činu mali poškodeného upozorniť na to, že ak zavolá políciu, tak si to s ním vybavia," uviedla Adámiková.



Policajti o niekoľko hodín po spáchaní skutku páchateľov vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. "V prípade preukázania viny hrozí obvineným v zmysle zákona trest odňatia slobody až na desať rokov," doplnila krajská policajná hovorkyňa.