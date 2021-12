BEZ VODIČSKÉHO PREUKAZU: Mladík spôsobil nehodu, zranil aj iných ľudí

Košice 16. decembra (TASR) – Zranenia niekoľkých mladých ľudí a predbežnú škodu vo výške 70.300 eur si vyžiadala stredajšia (15. 12.) dopravná nehoda na Kavečianskej ceste v Košiciach. Auto viedol 18-ročný Košičan bez vodičského preukazu. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Podľa nej viedol auto značky BMW a pri prejazde miernej ľavotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky. „Dostal vozidlom šmyk, prešiel do protismeru, kde z cesty zišiel do odvodňovacieho kanálu a tam prednou časťou vozidla narazil do betónového mostíka, od ktorého sa auto odrazilo naspäť na cestu,“ spresňuje.



V aute sa okrem mladíka, ktorý šoféroval, nachádzali aj ďalší štyria ľudia - dvaja vo veku 17 rokov a dvaja vo veku 18 rokov. Všetci boli prevezení rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice a podľa predbežného vyjadrenia lekárov všetci pasažieri utrpeli ľahké zranenia. „Na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny,“ doplnila polícia s tým, že dopravná nehoda je predmetom ďalšieho vyšetrovania.