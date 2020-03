OPITÝ ZA VOLANTOM: Mladík havaroval s vyše dvoma promile

Sobrance 4. marca (TASR) – Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 18-ročný muž z okresu Sobrance. V pondelok 2. marca nezvládol riadenie motorového vozidla a narazil do stromu. Následná dychová skúška uňho preukázala 2,06 promile, informovala o tom polícia na sociálnej sieti.



"V pondelok v skorých ranných hodinách 18-ročný muž z okresu Sobrance viedol motorové vozidlo, pričom v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy najmä svojim schopnostiam zišiel s vozidlom vľavo mimo vozovky do priekopy, kde narazil do kmeňa stromu," opísala udalosti dopravnej nehody polícia s tým, že policajti muža na mieste obmedzili na osobnej slobode.