V Bratislave napadol policajtov a zrejme aj dve ženy,neútočil prvýkrát

Bratislava 28. júna (TASR) – Mladý 26-ročný muž z Fiľakova napadol v sobotu (27.6.) na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí dvoch členov policajnej hliadky, podozrivý bol aj z napadnutia dvoch žien. Policajtka po jeho útoku spadla na zem. Agentúru TASR o prípade informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Policajnú hliadku vyslali ešte v sobotu predpoludním na Hviezdoslavovo námestie, kde neznámy muž údajne fyzicky napadol dve ženy. Policajti podozrivého muža na základe popisu vypátrali a vyzvali ho na predloženie dokladov.



"Muž však doklady odmietol predložiť a s policajnou hliadkou nespolupracoval. Policajti sa ho preto rozhodli predviesť na príslušné policajné oddelenie. Počas predvádzania podozrivý muž napadol oboch členov hliadky a dal sa na útek," priblížila hovorkyňa.



Ako ďalej uviedla, policajt ihneď po útoku muža obmedzil na osobnej slobode a privolal ďalšie hliadky. Muž putoval do cely policajného zaistenia.



Lustráciou v policajných evidenciách policajti zistili, že v minulosti sa už dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu za to, že fyzicky napadol iného.



Muž čelí za svoje konanie obvineniu z pokračovacieho prečinu výtržníctva a zločinu útoku na verejného činiteľa. Vyšetrovateľ zároveň spracováva podnet k podaniu návrhu na vzatie obvineného do väzby.



V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov.