ÚTOK NOŽOM NA STANICI: Mladík bodol muža do brucha

Rožňava 26. júna (TASR) - Na autobusovej stanici v Rožňave došlo v nedeľu (23. 6.) k incidentu, pri ktorom 24-ročný muž bodol nožom do brucha 47-ročného muža. K útoku došlo po hádke, polícia muža neskôr zadržala a obvinila. Mladík je stíhaný väzobne, v prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na štyri až desať rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



K incidentu na rožňavskej autobusovej stanici malo dôjsť v nedeľu krátko popoludní. Na mieste udalosti sa nachádzal 47-ročný muž so zranením v oblasti brucha, ktorého si do starostlivosti prevzali záchranári. Útočník sa na mieste činu nenachádzal, polícia ho obmedzila na osobnej slobode po intenzívnom pátraní. Zaistený bol aj nôž, ktorý mal podozrivý pri sebe.



"Podľa doterajšieho vyšetrovania tomuto fyzickému útoku mala predchádzať po predchádzajúcej výmene názorov slovná hádka medzi podozrivým a dvoma mužmi, ktorí sedeli na lavičke pri jednom zo stanovíšť na autobusovej zastávke. Podozrivý muž mal počas hádky 47-ročného muža bodnúť nožom do oblasti brucha. Potom z miesta ušiel," vysvetlila Mésarová.



Stav zraneného muža si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadal okamžitý lekársky zákrok v nemocnici, v súčasnosti je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Polícia po vykonaní procesných úkonov a vyhodnotení dôkaznej situácie obvinila zadržaného 24-ročného muža z okresu Rožňava zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v štádiu pokusu, v súbehu s prečinom výtržníctva.



"Vyšetrovateľ Policajného zboru zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý predložil prokurátorovi. Sudca dnes návrh akceptoval a obvineného muža vzal do väzby," dodala krajská policajná hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny obvinenému za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.