Mladík prepadol vo Vieske 69-ročnú ženu, ukradol jej retiazky

Turčianske Teplice 4. augusta (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 21-ročného muža z okresu Martin zo zločinu lúpeže. Mladík prepadol vo Vieske, časti Turčianskych Teplíc, 69-ročnú ženu a ukradol jej retiazky a tašku. TASR o tom v piatok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



K lúpežnému prepadnutiu dôchodkyne došlo ešte 31. júla. Podozrivú osobu zadržala vo veľmi krátkom čase hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Turčianske Teplice. "Počas vyšetrovania bolo zistené, že obvinený so spustenou kamerou na svojom mobilnom zariadení najprv poškodenú verbálne vulgárne napádal, následne k nej pristúpil, kde ju odpredu sotil rukou a snažil sa jej vytrhnúť tašku s nákupom," opísala Šefčíková. Žena v dôsledku toho podľa nej spadla na zem, kde ju obvinený opakovane kopal do ruky, aby tašku pustila. "Tašky sa zmocnil, pričom zbadal na jej krku retiazky, ktoré jej strhol a z miesta ušiel," doplnila.



Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Na obvineného muža spracovala polícia podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.