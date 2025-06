VIDEO: NEŠIKOVNÝ ZLODEJ PRI REZORTE VNÚTRA: Roland uviazol v klietke

Bratislava 20. júna (TASR) - Na parkovisku pri sídle Ministerstva vnútra SR na Pribinovej ulici v Bratislave sa 18-ročný mladík v utorok (17. 6.) pokúsil ukradnúť bicykel. V uzavretom priestore slúžiacom na úschovu bicyklov sa však zasekol a von sa dostal až za sprievodu policajtov. O prípade informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.



„Podľa doposiaľ zistených informácií sa 18-ročný Roland z Komárna za použitia kovovej tyče vlámal do uzatvoreného prístrešku na úschovu bicyklov, podarilo sa mu i odstrániť zámku na bicykli. Dvere na prístrešku sa však zasekli a on ostal uväznený vo vnútri,“ spresnil okolnosti prípadu.



Voči mladíkovi už polícia vzniesla obvinenie pre prečin krádeže v štádiu pokusu, hrozia mu za to až dva roky za mrežami.