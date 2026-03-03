Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Regióny

KRÁDEŽ ŠPERKOV: Výklad záložne rozbil kladivom

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Odcudzením šperkov spôsobil škodu 14.200 eur, ďalšiu 400-eurovú škodu spôsobil poškodením majetku.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nové Mesto nad Váhom 3. marca (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 22-ročného muža z prečinu krádeže. V Novom Meste nad Váhom rozbil kladivom výklad záložne a ukradol zlaté šperky. Z miesta činu ušiel. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Aj vďaka kamerovým záznamom policajti muža stotožnili a následne vypátrali. Odcudzením šperkov spôsobil škodu 14.200 eur, ďalšiu 400-eurovú škodu spôsobil poškodením majetku.

Obvinený bol v minulosti za podobnú trestnú činnosť viackrát súdne trestaný a v priebehu posledných dvoch rokov bol opakovane riešený za drobné krádeže a priestupky. V januári ukradol v Trenčíne bicykel, na ktorom následne jazdil po diaľnici D1. Uložili mu podmienečný trest.

Vo februári odcudzil alkohol v obchodnom dome v Novom Meste nad Váhom, za čo bol už Okresným súdom Trenčín odsúdený na trest odňatia slobody. Do času nástupu na výkon trestu neprestal s protiprávnym konaním a opätovne sa dopustil trestnej činnosti.

.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027