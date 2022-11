Mladý vodič nezvládol jazdu a vrazil do betónového priepustu

Košice 9. novembra (TASR) - Ťažké zranenia utrpel 18-ročný vodič, ktorý v stredu ráno v katastri obce Bohdanovce v okrese Košice-okolie narazil do betónového priepustu. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Vodič z okresu Trebišov jazdil s vozidlom zn. Dacia smerom od obce Rákoš do obce Bohdanovce. Podľa doterajších zistení pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky ani svojim schopnostiam. K nárazu došlo po tom, ako nezvládol zákrutu a prešiel do protismeru.



"Na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných omamných látok v jeho organizme bol nariadený odber krvi," uviedla Mésarová s tým, že mladíkovi na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázali. Pri dopravnej nehode vznikla škoda predbežne vyčíslená na 13.000 eur. Presná príčina nehody a jej bližšie okolnosti sú podľa jej slov predmetom ďalšieho objasňovania.



Polícia zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili opatrene a nepodceňovali riziká na cestách v jesennom období. Pripomína tiež, že čerství držitelia vodičského oprávnenia by sa vzhľadom na chýbajúce skúsenosti a zručnosti vo vedení vozidla nemali preceňovať.