PRUDKÝ NÁRAZ DO STROMU: Auto sa roztrhlo na dve časti

Podlužany 14. októbra (TASR) - Ľahké zranenia utrpel 20-ročný vodič po tom, čo medzi Podlužanmi a Bánovcami nad Bebravou narazil so svojím autom do stromu. Policajti v tejto súvislosti vodičom pripomenuli, aby jazdu prispôsobili počasiu. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.



"Vodič Audi A8 na ceste z Podlužian do Bánoviec nad Bebravou neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky, následkom čoho po prejdení ľavotočivej zákruty dostal šmyk. Prešiel vľavo mimo cestu, kde ľavou bočnou stranou auta narazil do stromu. Vozidlo sa roztrhlo na dve časti," opísala polícia.



Alkohol u vodiča policajti nezistili. Celkovú škodu na vozidle vyčíslili na 10.000 eur.



Vodičom polícia v tejto súvislosti odporučila, aby v zlom počasí a pri zlej viditeľnosti jazdili vždy opatrne a bezpečne. "Znížte rýchlosť, prispôsobte jazdu podmienkam na ceste a majte na pamäti, že aj malé zaváhanie môže mať vážne následky. Myslite na svoj život a aj na život ostatných účastníkov cestnej premávky," dodali policajti.















amo mj