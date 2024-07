Opitý vodič nabúral do značky, múru a nakoniec i do plynovej prípojky

Sabinov 29. júla (TASR) - Viac ako 1,7 promile alkoholu nafúkal 20-ročný vodič v Sabinove. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v nedeľu (28. 7.) predpoludním na ulici v 17. novembra viedol osobné vozidlo, s ktorým prešiel do protismeru, kde narazil do dopravného značenia, následne do betónového múru a nakoniec i do plynovej prípojky.



Policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody podrobila podľa Ligdayovej mladého vodiča kontrole, okrem iného aj dychovej skúške. Jej výsledok dosiahol viac ako 1,7 promile. Muž skončil v cele policajného zaistenia.



"Bolo mu vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Pri dopravnej nehode bola spôsobená škoda na cudzom majetku vo výške 7750 eur," dodala Ligdayová.