Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. júl 2026Meniny má Bohuslav
< sekcia Regióny

VIDEO: Prekročili rýchlosť, mužom zákona neunikli

.
Ilustračná foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Jeden prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 83 kilometrov za hodinu (km/h).

Autor TASR
Dunajská Streda 17. júla (TASR) - Dvadsaťšesťročný slovenský vodič prekročil na ceste medzi mestom Gabčíkovo a obcou Ňárad maximálnu povolenú rýchlosť o 83 kilometrov za hodinu (km/h). Dostal blokovú pokutu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Policajná hliadka z Dunajskej Stredy zastavila počas služby aj ďalších dvoch vodičov, ktorí výrazne prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Päťdesiatosemročný maďarský vodič išiel na tom istom úseku rýchlosťou 114 km/h a 38-ročný vodič z Maďarska prechádzal cez obec Čiližská Radvaň rýchlosťou 103 km/h.

.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník