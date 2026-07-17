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VIDEO: Prekročili rýchlosť, mužom zákona neunikli
Jeden prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 83 kilometrov za hodinu (km/h).
Autor TASR
Dunajská Streda 17. júla (TASR) - Dvadsaťšesťročný slovenský vodič prekročil na ceste medzi mestom Gabčíkovo a obcou Ňárad maximálnu povolenú rýchlosť o 83 kilometrov za hodinu (km/h). Dostal blokovú pokutu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Policajná hliadka z Dunajskej Stredy zastavila počas služby aj ďalších dvoch vodičov, ktorí výrazne prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Päťdesiatosemročný maďarský vodič išiel na tom istom úseku rýchlosťou 114 km/h a 38-ročný vodič z Maďarska prechádzal cez obec Čiližská Radvaň rýchlosťou 103 km/h.
Policajná hliadka z Dunajskej Stredy zastavila počas služby aj ďalších dvoch vodičov, ktorí výrazne prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Päťdesiatosemročný maďarský vodič išiel na tom istom úseku rýchlosťou 114 km/h a 38-ročný vodič z Maďarska prechádzal cez obec Čiližská Radvaň rýchlosťou 103 km/h.