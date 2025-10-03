< sekcia Regióny
Maratón v Košiciach si vyžiada dopravné obmedzenia
Autor TASR
Košice 3. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti so 102. ročníkom Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. Motoristi s nimi musia počítať od soboty (4. 10.) popoludnia, a to najmä na Námestí osloboditeľov, a v nedeľu (5. 10.) od 7.00 h približne do 15.30 h aj na ďalších úsekoch trasy maratónu. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
V sobotu od 12.00 h do nedele do 16.00 h dôjde k uzávere Námestia osloboditeľov od ulíc Protifašistických bojovníkov - Bottova - Hlavná, a to vrátane koľajovej električkovej dopravy v smere na železničnú stanicu. Obchádzka povedie po južnej strane Námestia osloboditeľov, čo bude platiť aj pre autobusovú mestskú hromadnú dopravu (MHD).
V sobotu od 15.55 do 17.00 h bude uzávera na úsekoch a križovatkách Univerzitná - Kováčska - Podtatranského - Štefánikova a v smere do mestského parku a späť cez Mlynskú ulicu v križovatke s hornou Štefánikovou a Kováčskou ulicou smerom k Hlavnej.
Od 17.15 do 18.00 h bude pre otvárací ceremoniál a zapálenie maratónskeho ohňa krátkodobá regulovaná uzávera na Námestí Maratónu mieru.
MMM povedie v nedeľu po trase Hlavná - Komenského - Kostolianska - Areál Anička - Tenisové kurty - Kostolianska - Vodárenská - Hlinkova - Národná trieda - Štefánikova - Protifašistických bojovníkov - Jantárová - Južná trieda - obrátka pri hoteli Centrum - Južná trieda - Holubyho - Rastislavova - Moyzesova - Československej armády - Festivalové námestie - Watsonova - Komenského - Hlavná.
V nedeľu bude od 7.00 do 15.30 h úplne uzavreté priestranstvo na Námestí osloboditeľov. Týkať sa to bude aj koľajovej električkovej dopravy. Od 7.00 do 15.00 h je naplánovaná úplná uzávera južnej strany Námestia osloboditeľov a Štúrovej ulice od Rastislavovej ulice po Palackého. Prejazd autobusov MHD je povolený do 8.00 h. „Od 8.00 h musia motoristi počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase MMM a napojených komunikáciách na túto trasu,“ uvádza polícia s tým, že obmedzenia v cestnej doprave by sa mali skončiť okolo 15.30 h.
Pripomína, že parkoviská pre účastníkov podujatia a divákov sú určené pri nákupných centrách na ulici Pri prachárni a viacpodlažné parkovisko pri Steel aréne na Štúrovej 33.
Polícia zároveň apeluje na ohľaduplnosť a rešpektovanie usmernení na cestách. Povzbudzujúcich žiada, aby sa zdržiavali iba na ohraničených miestach, pretekárom nevstupovali do dráhy, neprebehovali z jednej strany na druhú a nevhadzovali predmety na trať.
Bližšie informácie o dopravných opatreniach sú zverejnené na webovej stránke kosicemarathon.com.
