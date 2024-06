Polícia monitoruje dopravu v Prešove i pomocou dronov

Prešov 26. júna (TASR) - Polícia v Prešove monitoruje dopravnú situáciu pomocou dronov a využíva i službu letky ministerstva vnútra prostredníctvom vrtuľníka. Počas ranných a popoludňajších dopravných špičiek na premávku na viacerých križovatkách dohliadajú policajti. Rovnako i v stredu monitorovala dopravu pomocou dronov a na križovatkách ju kontrolovali policajti. V meste platia pre rekonštrukciu mosta na ulici Lesík delostrelcov od marca viaceré dopravné obmedzenia.



Mesto Prešov je podľa zástupcu riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jozefa Slivu mesto s podstatne obmedzenou priepustnosťou pozemných komunikácií v niektorých lokalitách.



"Predmetnému stavu dozaista nepomohla aktuálna rekonštrukcia, respektíve výstavba mosta na ulici Lesík delostrelcov. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu zhoršenej priepustnosti pozemných komunikácií sa snažíme vykonávať maximálne aktívny dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke v snahe maximálne pomôcť jednotlivým účastníkom cestnej premávky s dôrazom na vodičov motorových vozidiel," uviedol Sliva.



Ako povedal, aktuálne v podstatne väčšej miere využívajú službu letky ministerstva vnútra prostredníctvom vrtuľníka, ako aj služobných dronov. "Predmetné výstupy analyzujeme a následne vyhodnocujeme s cieľom zabezpečenia maximálnej efektivity vykonávania našich služobných činností," doplnil Sliva.



Na vodičov, ktorí vojdú s vozidlom do zákazu, sa snažia podľa jeho slov pôsobiť v prvom rade preventívne. "V prípade, že vodiči skutočne flagrantným spôsobom porušujú jednotlivé ustanovenia zákona o cestnej premávke, musíme, samozrejme, pristúpiť aj k sankčným opatreniam," vysvetlil Sliva.



Polícia apeluje na účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali všetky ustanovenia zákona o cestnej premávke, aby zbytočne nespôsobovali kolízne situácie, ktoré následne spôsobujú vznik dopravných nehôd, respektíve škodových udalostí.



Ako povedal Sliva, z iniciatívy KDI a následne aj z iniciatívy okresného dopravného inšpektorátu pripomienkovali jednotlivé dopravné obmedzenia. Následne došlo k zmierneniu viacerých z nich.



Prešovský samosprávny kraj začal 5. marca 2024 s rekonštrukciou mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove. Dôvodom bol jeho veľmi zlý stav. Na základe stavebno-technického stavu bol zaradený do šiesteho stupňa poškodenia. Denne po ňom prešlo približne 22.000 vozidiel. Rekonštrukcia, súčasťou ktorej je výstavba nového mosta, potrvá do konca októbra. Vyžiada si náklady viac ako štyri milióny eur.