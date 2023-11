Most medzi Vojanmi a Veľkými Raškovcami od polnoci uzavrú

Drahňov 21. novembra (TASR) - Od utorka polnoci až do odvolania bude úplne uzavretý most na ceste II/552 v katastrálnom území obce Drahňov medzi Vojanmi a Veľkými Raškovcami v okrese Michalovce. Dôvodom je zlý stavebno-technický stav mosta a rozsiahle poškodenia, no najmä ochrana života a zdravia účastníkov cestnej premávky. Informovala o tom polícia.



"Obchádzkové trasy pre dopravu nad šesť ton budú smerované po ceste II/554, I/19 a II/555, teda cez Veľké Raškovce, Trhovište, Michalovce, Zemplínsku Širokú, Pavlovce nad Uhom a späť. Doprava do šesť ton môže využiť obchádzku cez obec Stretavka," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Dočasné dopravné značenie vyznačujúce tieto trasy správca umiestni v najbližších dňoch.