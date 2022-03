Most pri Sirníku uzavrú až do konca roka

Sirník 9. marca (TASR) – Most cez rieku Ondava pri obci Sirník v okrese Trebišov na ceste II/552 bude od stredy od 20.00 h úplne uzavretý, a to až do konca roka. Dôvodom je zhoršovanie stavebno-technického stavu mostného objektu. Informovala o tom polícia.



"Úplná uzávera pozemnej komunikácie a jej obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Polícia v tejto súvislosti vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, zvýšili pozornosť z dôvodu zmeny dopravného značenia a využili obchádzkové trasy.