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OPITÝ MOTORKÁR: Muž nafúkal cez jedno promile, skončil v putách
Keďže bola jeho jazda nekoordinovaná, zastavila ho policajná hliadka a podrobila kontrole.
Autor TASR
Prešov 20. júla (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 48-ročného muža. Pri policajnej kontrole nafúkal viac ako jedno promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v sobotu (18. 7.) hodinu po polnoci viedol motocykel v obci Dubovica.
„Keďže bola jeho jazda nekoordinovaná, zastavila ho policajná hliadka a podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol pozitívny, a to s hodnotou presahujúcou jedno promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
Ako uviedla, v sobotu (18. 7.) hodinu po polnoci viedol motocykel v obci Dubovica.
„Keďže bola jeho jazda nekoordinovaná, zastavila ho policajná hliadka a podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol pozitívny, a to s hodnotou presahujúcou jedno promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.