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TRAGÉDIA NA SPIŠI: Motorkár neprežil zrážku s dodávkou
K nehode došlo podvečer na úseku cesty z obce Hnilčík na Novoveskú Hutu v okrese Spišská Nová Ves.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 19. júna (TASR) - Motocyklista po štvrtkovej (18. 6.) zrážke s dodávkou na Spiši rozsiahlym zraneniam podľahol. Polícia zároveň vyzýva vodičov na zvýšenie pozornosti počas motorkárskej sezóny. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
K nehode došlo podvečer na úseku cesty z obce Hnilčík na Novoveskú Hutu v okrese Spišská Nová Ves. Podľa doterajších informácií, motocykel viedol 73-ročný cudzinec. „V pravotočivej zákrute z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim dodávkovým vozidlom Peugeot Boxer,“ objasnila hovorkyňa s tým, že napriek snahe zdravotníkov muž zraneniam v nemocnici podľahol. Vodič dodávky podľa polície zranenia neutrpel.
Dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Presnú príčinu dopravnej nehody a aj mieru zavinenia oboch účastníkov bude polícia vyšetrovať.
Košickí policajti v tejto súvislosti opätovne apelujú na motocyklistov, aby rýchlosť jazdy vždy prispôsobovali svojim schopnostiam, stavu vozovky, poveternostným podmienkam a charakteru cesty. „Najmä v zákrutách môže aj malé precenenie vlastných schopností viesť k tragickým následkom. Rovnako vyzývame vodičov osobných aj nákladných vozidiel, aby počas motorkárskej sezóny venovali zvýšenú pozornosť motocyklistom,“ upozornila Illésová.
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K nehode došlo podvečer na úseku cesty z obce Hnilčík na Novoveskú Hutu v okrese Spišská Nová Ves. Podľa doterajších informácií, motocykel viedol 73-ročný cudzinec. „V pravotočivej zákrute z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim dodávkovým vozidlom Peugeot Boxer,“ objasnila hovorkyňa s tým, že napriek snahe zdravotníkov muž zraneniam v nemocnici podľahol. Vodič dodávky podľa polície zranenia neutrpel.
Dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Presnú príčinu dopravnej nehody a aj mieru zavinenia oboch účastníkov bude polícia vyšetrovať.
Košickí policajti v tejto súvislosti opätovne apelujú na motocyklistov, aby rýchlosť jazdy vždy prispôsobovali svojim schopnostiam, stavu vozovky, poveternostným podmienkam a charakteru cesty. „Najmä v zákrutách môže aj malé precenenie vlastných schopností viesť k tragickým následkom. Rovnako vyzývame vodičov osobných aj nákladných vozidiel, aby počas motorkárskej sezóny venovali zvýšenú pozornosť motocyklistom,“ upozornila Illésová.