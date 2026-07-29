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SMRTEĽNÁ NEHODA NA VÝCHODE: Motocyklista sa zrazil s autom
Dychová skúška aj orientačný test na prítomnosť drog boli u vodiča auta negatívne.
Autor TASR
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Trebišov 29. júla (TASR) - Tragická dopravná nehoda sa stala v stredu popoludní v okrese Trebišov. Podľa doterajších zistení došlo k zrážke osobného motorového vozidla zn. Škoda Superb a motocykla. „Päťdesiatpäťročný motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali aj dvaja spolujazdci. Jedna osoba utrpela ľahké zranenia a previezli ju do nemocnice. Dychová skúška aj orientačný test na prítomnosť drog boli u vodiča auta negatívne.
„Presné príčiny, okolnosti vzniku dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali aj dvaja spolujazdci. Jedna osoba utrpela ľahké zranenia a previezli ju do nemocnice. Dychová skúška aj orientačný test na prítomnosť drog boli u vodiča auta negatívne.
„Presné príčiny, okolnosti vzniku dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.