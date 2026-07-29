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SMRTEĽNÁ NEHODA NA VÝCHODE: Motocyklista sa zrazil s autom

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Dychová skúška aj orientačný test na prítomnosť drog boli u vodiča auta negatívne.

Autor TASR
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Trebišov 29. júla (TASR) - Tragická dopravná nehoda sa stala v stredu popoludní v okrese Trebišov. Podľa doterajších zistení došlo k zrážke osobného motorového vozidla zn. Škoda Superb a motocykla. „Päťdesiatpäťročný motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali aj dvaja spolujazdci. Jedna osoba utrpela ľahké zranenia a previezli ju do nemocnice. Dychová skúška aj orientačný test na prítomnosť drog boli u vodiča auta negatívne.

„Presné príčiny, okolnosti vzniku dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
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