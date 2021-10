Motoristická rally cez víkend odkloní dopravu na cestách v okolí Košíc

Košice 14. októbra (TASR) – Pre konanie automobilovej súťaže Rally Košice dôjde počas víkendu k dočasnému uzavretiu niektorých ciest v okolí Košíc. „Úplná uzávera a obchádzkové trasy budú označené prenosným dopravným značením,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



V sobotu (16. 10.) od 12.45 do 19.00 h bude uzávera na ceste III/329 medzi obcami Rankovce a Herľany a na ceste II/576 v úseku Herľany – Banské. Od 14.00 do 20.00 h bude uzavretá obecná cesta v úseku Regeta – Slančík.



V nedeľu od 7:30 do 14:00 bude uzavretá cesta II/547 od Baránka po odbočku k obci Košická Belá a obecná cesta v úseku Baránok – Horný Bankov. „Počas uzávery trate budú prepustené iba dohodnuté spoje SAD a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK),“ uviedla Mésarová.



Ten istý deň od 8.30 do 14.30 h bude uzávera na účelovej ceste vedúcej pri priehrade Ružín smerom na Malú Lodinu od mosta za Košickou Belou až po priehradný múr a cesta III/3354 v úseku priehradný múr po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou.