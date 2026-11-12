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ZRADNÉ LESNÉ CESTY: Motorkár sa zrazil so srnou, utrpel vážne zranenia

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Podľa doteraz zistených informácií 64-ročný vodič motocykla Honda jazdil po rovnom úseku cesty, keď mu z pravej strany, z lesného porastu, náhle vbehla do jazdnej dráhy srna.

Autor TASR
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Trenčín 12. novembra (TASR) - Zranenia utrpel 64-ročný motocyklista po tom, ako mu v okrese Trenčín náhle vbehla do jazdnej dráhy srna. Muža letecky transportovali do nemocnice. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Podľa doteraz zistených informácií 64-ročný vodič motocykla Honda jazdil po rovnom úseku cesty, keď mu z pravej strany, z lesného porastu, náhle vbehla do jazdnej dráhy srna. Vodič na vzniknutú situáciu už nedokázal zareagovať tak, aby zrážke zabránil. Následne sa s motocyklom prevrátil, spadol na vozovku a narazil do dopravného značenia,“ opísali policajti.

Motocyklista podľa nich utrpel zranenia, v dôsledku ktorých ho letecky transportovali do nemocnice. „Vodiča polícia podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnili.

Polícia v tejto súvislosti pripomenula vodičom zásady bezpečnej jazdy. Odporučila im, aby v úsekoch pri lesoch a poliach zvýšili pozornosť a prispôsobili rýchlosť jazdy, sledovali okolie vozovky a počítali s možným výskytom lesnej zveri. „Majte na pamäti, že za jedným zvieraťom môžu nasledovať ďalšie. V prípade náhleho vstupu zveri na cestu sa vyhnite prudkým a nebezpečným manévrom,“ dodala.
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