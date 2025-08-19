Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Motorkár spôsobil nehodu pri predbiehaní, spolujazdkyňa sa zranila

Miesto nehody. Foto: Polícia

Dychové skúšky u vodičov boli negatívne.

Autor TASR
Ružomberok 19. augusta (TASR) - Motorkár spôsobil 17. augusta dopravnú nehodu na ceste I/18 za Ružomberkom smerom na Martin pri predbiehaní v úseku, kde je predbiehanie zakázane. Spolujazdkyňa z motocykla utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vodič viedol motocykel Honda smerom z Ružomberka a predchádzal vozidlá v mieste, kde je to dopravným značením zakázané, pričom narazil do zadnej časti vozidla VW Golf, ktoré odbočovalo ku reštaurácii,“ spresnila polícia. Dychové skúšky u vodičov boli negatívne.

