< sekcia Regióny
Motorkár spôsobil nehodu pri predbiehaní, spolujazdkyňa sa zranila
Dychové skúšky u vodičov boli negatívne.
Autor TASR
Ružomberok 19. augusta (TASR) - Motorkár spôsobil 17. augusta dopravnú nehodu na ceste I/18 za Ružomberkom smerom na Martin pri predbiehaní v úseku, kde je predbiehanie zakázane. Spolujazdkyňa z motocykla utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodič viedol motocykel Honda smerom z Ružomberka a predchádzal vozidlá v mieste, kde je to dopravným značením zakázané, pričom narazil do zadnej časti vozidla VW Golf, ktoré odbočovalo ku reštaurácii,“ spresnila polícia. Dychové skúšky u vodičov boli negatívne.
„Vodič viedol motocykel Honda smerom z Ružomberka a predchádzal vozidlá v mieste, kde je to dopravným značením zakázané, pričom narazil do zadnej časti vozidla VW Golf, ktoré odbočovalo ku reštaurácii,“ spresnila polícia. Dychové skúšky u vodičov boli negatívne.