Polícia: Mrazy ohrozujú zdravie a životy ľudí bez domova
Nezisková organizácia Depaul Slovensko rovnako apeluje na ľudí, aby boli voči ľuďom bez domova všímaví a ohľaduplní.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Zima je pre ľudí bez domova najnáročnejším obdobím. Mrazy ohrozujú ich zdravie a životy. Mestská polícia (MsP) Bratislava apeluje na ľudí, aby boli voči svojmu okoliu všímaví a nebáli sa človeka v núdzi osloviť. V prípade, že je v ohrození života, mali by kontaktovať políciu alebo záchrannú zdravotnú službu. MsP o tom informovala na sociálnej sieti.
„Ak osoba pôsobí zoslabnuto, dezorientovane alebo je nedostatočne oblečená, kontaktujte mestskú políciu na čísle 159. Ak máte podozrenie na zdravotné ťažkosti, napríklad podchladenie (tras, chvenie, nezrozumiteľná reč, strata vedomia), bezodkladne volajte záchrannú zdravotnú službu prostredníctvom linky 155,“ uviedla polícia.
Nezisková organizácia Depaul Slovensko rovnako apeluje na ľudí, aby boli voči ľuďom bez domova všímaví a ohľaduplní. „Nájsť útočisko pred nepriaznivým počasím je pre mnohých ľudí bez domova veľmi náročné. Z obchodných centier a verejných priestorov sú často vyháňaní, a tak trávia celé dni v mokrom a studenom oblečení a topánkach. Dôsledkom sú vážne zdravotné problémy - podchladenie, omrzliny, úrazy a zhoršovanie už existujúcich diagnóz,“ ozrejmila organizácia na sociálnej sieti.
Radí, že pomôcť možno teplým oblečením, suchými topánkami, dekou či teplým čajom. „Nasmerujte človeka na miesto, kde môže nájsť útočisko - denné centrá alebo nocľahárne vo vašom okolí. Neposielajte ľudí preč z obchodných centier, MHD a verejných miest, kde sa chránia pred nepriaznivým počasím,“ dodala nezisková organizácia.
