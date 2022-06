POSPREJOVALI MÚRY HRADU TURŇA: Páchateľovi hrozí až osemročný trest

Turňa nad Bodvou 10. júna (TASR) – Na Turnianskom hrade, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, niekto posprejoval hradné múry. Prípad vyšetruje kriminálna polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.



"Doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistenom čase od 5. do 8. júna postriekal, respektíve pomaľoval doposiaľ nezistenou látkou červenej farby hradné múry v objekte delovej bašty na hrade Turňa. Spôsobená škoda doposiaľ nebola vyčíslená," uviedla v piatok pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Polícia miesto udalosti zadokumentovala a po vinníkovi pátra.



"Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu, a teda jeho ochrana podlieha osobitnému predpisu, za jeho poškodenie páchateľovi hrozí vyšší trest," vysvetlila Mésarová.



O vandalizme na hrade informovalo občianske združenie Castrum Thorna, ktoré sa s podporou dobrovoľníkov už roky snaží o obnovu a oživenie tejto pamiatky nad obcou Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie. "Bohužiaľ, sú ľudia, ktorí ničia to, čo sa my snažíme zachrániť," uviedlo združenie na sociálnej sieti. V sobotu (11. 6.) sa na hrade uskutoční archeologický výskum ako workshop s účasťou záujemcov.