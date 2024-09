VIDEO: Chcel ukradnúť motocykel, odniesol si bicykel

Bratislava 2. septembra (TASR) - Muž chcel v noci z garáže na Mikulášskej ulici v Bratislave ukradnúť motocykel. To sa mu však nepodarilo a odniesol si bicykel. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Zároveň prosí ľudí o pomoc s vyšetrovaním krádeže. Zverejnila preto video s osobou, ktorá by vedela prispieť k objasneniu skutku.



Krádež sa stala 11. augusta. "Podľa doposiaľ zistených informácií tam neznámy páchateľ použitím násilia nezisteným predmetom poškodil železnú garážovú bránu a tak prekonal uzamykací mechanizmus brány. Dostal sa do garážových priestorov, kde sa pokúsil odcudziť zaparkovaný motocykel, ktorý pri pokuse krádeže poškodil, ako aj tam stojace motorové vozidlo," priblížila polícia. Dodala, že následne z vedľajšieho parkovacieho boxu odcudzil odstavený bicykel.



Policajti v tejto súvislosti vyzývajú občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na videu, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili. Môžu tak urobiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.