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NEUVERITEĽNÉ PROMILE NA ELEKTROKOLOBEŽKE: Muž si riadne zavaril
Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu.
Autor TASR
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Bánovce nad Bebravou 10. júna (TASR) - Viac ako 4,2 promile alkoholu namerali policajti z Bánoviec nad Bebravou 47-mužovi, ktorý jazdil na elektrickej kolobežke v obci Žitná-Radiša. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Vodiča podrobili dychovej skúške, v dychu mu namerali 4,21 promile alkoholu. Išlo o extrémnu hodnotu, ktorá výrazne znásobuje riziko fatálnej nehody a ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu a udalosť bola oznámená na správne konanie na príslušný dopravný inšpektorát.
Opitého kolobežkára kontrolovali počas sobotňajšej (6. 6.) celokrajskej osobitnej kontroly zameranej najmä na kontrolu vodičov motocyklov, cyklistov a používateľov elektrických kolobežiek.
„Vodiča podrobili dychovej skúške, v dychu mu namerali 4,21 promile alkoholu. Išlo o extrémnu hodnotu, ktorá výrazne znásobuje riziko fatálnej nehody a ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu a udalosť bola oznámená na správne konanie na príslušný dopravný inšpektorát.
Opitého kolobežkára kontrolovali počas sobotňajšej (6. 6.) celokrajskej osobitnej kontroly zameranej najmä na kontrolu vodičov motocyklov, cyklistov a používateľov elektrických kolobežiek.