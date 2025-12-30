Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Regióny

Polícia: Muž, ktorého našli v Prievidzi, nezomrel násilnou smrťou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Telo muža našli 25. decembra ráno.

Autor TASR
Prievidza 30. decembra (TASR) - Muž, ktorého našli 25. decembra v Prievidzi, nezomrel násilnou smrťou. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Telo muža našli 25. decembra ráno. „Vzhľadom na okolnosti nálezu, ktoré neumožňovali bezprostredne vylúčiť cudzie zavinenie, sa polícia začala prípadom intenzívne zaoberať,“ uviedli policajti.

Pripomenuli, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prievidzi začal v tejto súvislosti trestné stíhanie z prečinu usmrtenia, nariadená bola i súdna pitva na zistenie presnej príčiny smrti. „Následným šetrením polícia zistila, že ide o 37-ročného muža. Výsledky súdnej pitvy preukázali, že k úmrtiu osoby došlo bez cudzieho zavinenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti nebolo zistené spáchanie trestného činu násilnou formou,“ dodali policajti.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia