Muž, ktorý kradol v domoch v Gemerskej Polome, je vo väzbe

Rožňava 26. februára (TASR) – Polícia obvinila 36-ročného muža z okresu Rožňava, ktorý kradol v niekoľkých rodinných domoch v obci Gemerská Poloma. Vzali ho do väzby. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, odcudzené veci našli vrátane úspor dôchodcu.



Muž vošiel v januári na pozemok jedného z rodinných domov, pričom odcudzil posteľnú bielizeň, dámske pyžamo, ženskú osobnú bielizeň a deky. Minulú sobotu po poškodení sklenenej výplne vchodových dverí opakovane vošiel do ďalšieho z rodinných domov v uvedenej obci. „Odcudzil päťeurovú bankovku, nástenné hodiny, rôzne množstvo potravín z chladničky, fľašu domácej pálenky, mobilný telefón a puzdro s osobnými dokladmi. Potom vylomil skrinku v kuchyni a odcudzil odtiaľ hotovosť vo výške 4000 eur,“ uviedla s tým, že o dva dni na to ukradol z ďalšieho domu rôznu obuv, šperkovnicu s bižutériou, tablet a športové potreby. Polícia ho v dvoch prípadoch obvinila z prečinu porušovania domovej slobody a v jednom prípade zo zločinu porušovania domovej slobody a zločinu krádeže.



„Všetky odcudzené veci boli nájdené a zaistené, a budú vrátené ich majiteľom. Policajtom sa podarilo nájsť aj 4000 eur, čo boli úspory 88-ročného pána, ktorý s ich nájdením a vrátením už ani nerátal,“ dodala Ivanová.



Obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia. Rožňavský policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca okresného súdu akceptoval.