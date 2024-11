NÔŽ V BRUCHU: Útočník sa dal na útek, za ním policajti

Nitra 12. novembra (TASR) - V putách skončil 39-ročný muž, ktorý na Novozámockej ulici v Nitre bodol nožom do brucha svojho suseda. Následne z miesta ušiel, policajti ho zadržali 500 metrov od miesta činu. Po vznesení obvinenia vo veci trestného činu ublíženia na zdraví bol muž následne sudcom Okresného súdu Nitra vzatý do väzby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Na mieste incidentu zasahovala pohotovostná motorizovaná jednotka z Nitry. Hliadka sa na mieste skontaktovala so ženou, ktorá uviedla, že jej priateľ nožom pichol suseda do brucha a z bytu ušiel. Žena uviedla podrobný opis priateľa a smer jeho úteku.



Policajti zbadali muža zodpovedajúceho popisu utekať po krajnici vozovky. Opakovane ho vyzvali na zastavenie, ten však na výzvy nereagoval a pokračoval ďalej. Policajti preto osobu spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode.