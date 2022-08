Polícia: Muž mal fyzicky napadnúť svoju manželku, hrozí mu väzenie

Nitrianske Rudno 15. augusta (TASR) - Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí 68-ročnému mužovi, ktorý mal v rodinnom dome v okrese Prievidza fyzicky napadnúť svoju manželku a vyhrážať sa jej zabitím. Muža policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania, v minulosti už bol súdne trestaný. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Muž mal pod vplyvom alkoholu pristúpiť k svojej manželke, ktorá v tom čase sedela na posteli a fyzicky ju napadnúť. Opakovane ju mal udrieť päsťou do hlavy, povedať jej, že ju zabije a nech okamžite vypadne z domu," opísali policajti.



Poškodenú sa mal jej manžel následne pokúsiť násilím dostať von z domu, pričom sa mu žena vyšmykla a ušla do kúpeľne, kde sa pred manželom zamkla. Telefonicky si privolala na pomoc políciu.



"Privolaná policajná hliadka po príchode na miesto muža obmedzila na osobnej slobode. Policajti s ním vykonali dychovú skúšku s výsledkom 1,73 promile alkoholu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia," doplnila polícia.



Poverený policajt spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné trestné stíhanie obvineného. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.