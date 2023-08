MANŽELKE SA VYHRÁŽAL ZABITÍM: Pohádali sa pre mobilný telefón

Bánovce nad Bebravou 3. augusta (TASR) - Polícia obvinila 49-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Ten mal napadnúť svoju manželku a vyhrážať sa jej zabitím. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



K hádke malo dôjsť medzi manželmi pre mobilný telefón, ktorý mala žena mužovi vziať a ujsť s ním do spálne a zabrániť mu, aby do miestnosti dostal. "Po tom, ako mal obvinený žene vulgárne vynadať, mal rozbiť sklenenú výplň dverí, chytiť ju zozadu rukou pod krkom a stisnúť ju za hrdlo. Žene sa mal počas tohto konania vyhrážať tým, že ak mu nevráti telefón, zabije ju," opísala Kuzmová.



Muž mal svoju manželku podľa nej udrieť rukou do tváre pod ľavé oko. "Polícia v Bánovciach nad Bebravou po vypočutí poškodenej a následne po udelení súhlasu dozorujúceho prokurátora na zadržanie 49-ročného muža zadržala a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie," dodala Kuzmová.