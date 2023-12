Napadol svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím, hrozí mu väzenie

Kanianka 11. decembra (TASR) - Prievidzská polícia obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania 49-ročného muža. Obvinený v byte v Kanianke v okrese Prievidza napadol svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinený sa pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcej hádke vyhrážal svojej manželke, že ju podreže a zakope na záhrade a je mu jedno, že skončí v base. Následne ju začal škrtiť, načo ho manželka v sebaobrane dvakrát udrela popolníkom do oblasti hlavy," uviedli policajti. Muž manželke podľa nich popolník vytrhol a udrel ju ním do hlavy, následkom čoho spadla na zem a na krátky čas stratila vedomie. "Po prebratí ju opakovane udieral päsťami a jedenkrát do nej kopol. S konaním prestal až vtedy, keď si všimol, že jej tečie krv z oblasti hlavy. Poškodenej sa podarilo utiecť k susede, kde sa ukryla," doplnili.



Muž svojím konaním poškodenej spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s doposiaľ nezistenou dobou liečenia. Hliadka polície ho v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a umiestnila v cele policajného zaistenia. "Poverený príslušník z spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala polícia.