Pod včelínom našiel muníciu z druhej svetovej vojny

Policajná snímka. Foto: Polícia

Autor TASR
Osadné 4. mája (TASR) - V obci Osadné v okrese Snina našiel v sobotu (2. 5.) popoludní 65-ročný muž počas rozoberania starého včelína muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová, našiel ich pod podlahou v kovovej debničke.

Privolaný pyrotechnik KR PZ po obhliadke určil, že ide približne o 11 kilogramov puškových nábojov a nábojov do samopalu z obdobia druhej svetovej vojny. „Muníciu pyrotechnik prevzal na následné zneškodnenie,“ dodala hovorkyňa.

