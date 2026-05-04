< sekcia Regióny
Pod včelínom našiel muníciu z druhej svetovej vojny
Privolaný pyrotechnik KR PZ po obhliadke určil, že ide približne o 11 kilogramov puškových nábojov a nábojov do samopalu z obdobia druhej svetovej vojny.
Autor TASR
Osadné 4. mája (TASR) - V obci Osadné v okrese Snina našiel v sobotu (2. 5.) popoludní 65-ročný muž počas rozoberania starého včelína muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová, našiel ich pod podlahou v kovovej debničke.
Privolaný pyrotechnik KR PZ po obhliadke určil, že ide približne o 11 kilogramov puškových nábojov a nábojov do samopalu z obdobia druhej svetovej vojny. „Muníciu pyrotechnik prevzal na následné zneškodnenie,“ dodala hovorkyňa.
Privolaný pyrotechnik KR PZ po obhliadke určil, že ide približne o 11 kilogramov puškových nábojov a nábojov do samopalu z obdobia druhej svetovej vojny. „Muníciu pyrotechnik prevzal na následné zneškodnenie,“ dodala hovorkyňa.